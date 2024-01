Jovem de 18 anos é detido pela PM após ameaçar os pais em Faxinal

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na segunda-feira (8), por volta das 12h40, a Polícia Militar atendeu a uma ocorrência de violência doméstica em Faxinal. Um homem de 58 anos acionou o 190, relatando que seu filho, um jovem de 18 anos, estava fazendo ameaças a família.

continua após publicidade

Ao chegarem à Rua Antônio Garcia da Costa, os policiais confirmaram a situação com o pai e a mãe.

- LEIA MAIS: Homem vai parar no hospital após vias de fato com mulher em Lunardelli

continua após publicidade

Ele explicou que o filho ameaçava a mãe, batendo no portão com um pedaço de madeira para intimida-la. O pai também informou que o filho o ameaçou de morte, dizendo que iria “acabar com ele”.

Quando os policiais chegaram à residência, o jovem não estava mais lá, mas foi encontrado durante patrulhamento próximo.

Apesar de nada ilegal ser encontrado durante a revista, diante dos relatos e da vontade dos pais em representar, o rapaz foi levado ao hospital para exame de lesões, que constatou escoriações leves.

Depois, foi encaminhado à 53ª Delegacia de Polícia de Faxinal para as providências cabíveis ao caso.

Siga o TNOnline no Google News