Jovem de 17 anos é agredida pelo companheiro em Cambira

Uma jovem de 17 anos foi agredida com chutes na perna e apertões no pescoço pelo companheiro, de 19, na noite desta segunda-feira (11) em Cambia, no Vale do Ivaí. O fato aconteceu em uma casa localizada no centro da cidade.

A vítima chamou a Polícia Militar (PM) e relatou que após uma discussão com o companheiro, o homem empurrou ela na cama e ficou insistindo que queria conversar. No entanto, por diversas vezes a jovem pediu para o homem deixar ela em paz, mas o agressor continuou falando que queria conversar.

Após isso, o rapaz deu três chutes na perna da vítima e apertou o pescoço dela. Depois da agressão o homem pulou a janela e saiu correndo da casa.

Segundo os policiais, quando os agentes chegaram, o suspeito estava na frente da residência. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para que as medidas sejam tomadas.

