Jovem de 16 anos ameaça a própria mãe de morte após desentendimento

Uma moradora de Rio Bom, no Vale do Ivaí, acionou a Polícia Militar (PM) no final da tarde desta quinta-feira (7) após seu filho de 16 anos quebrar diversos móveis da casa e ameaçar colocar fogo no imóvel.

De acordo com os policiais, a mulher afirmou que o jovem ficou muito alterado após ela questionar o jovem por ele ter vendido algumas latinhas que estavam no quintal da casa. Ainda segundo ela, o adolescente provavelmente estava sob o efeito de drogas e começou a quebrar as coisas na casa, além de xingar a sua mãe e ameaça-la de morte.

Quando os policias estavam na casa conversando com a mulher, o jovem apareceu ainda alterado e ainda realizando diversas ameaças contra a sua mãe. Após isso, tanto a mulher, quanto o jovem foram encaminhados para o destacamento da PM, onde o conselho tutelar foi acionado.

De acordo com o Boletim de Ocorrências (B.0), o jovem afirmou que queria ser levado para a casa do seu pai, que mora na cidade de Califórnia. No entanto, uma equipe do conselho tutelar foi até a casa do homem e constatou quer a residência possuía um ambiente insalubre, sem mobília e sem estrutura para abrigar o menor. Por conta disso, o jovem foi encaminhado novamente para casa onde vive com a sua mãe.

