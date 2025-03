Jovem da região chama atenção ao comentar chances do Brasil no Oscar

continua após publicidade

Um jovem de 17 anos, de Marilândia do Sul, está chamando atenção na internet ao comentar as chances do filme “Ainda Estou Aqui” no Oscar 2025. Gabriel da Cruz, que é estudante de cinema e letras, apresenta o “Cine Gabs”, um quadro semanal em collab com o perfil Pipoca Nacional. Nele, o influencer fala sobre temas relacionados ao cinema brasileiro. O quadro é bem diversificado, com críticas sobre filmes e entrevistas com profissionais que trabalham na área. “Eu abracei o projeto de uma forma muito louca porque o cinema brasileiro não é valorizado. Então, quando me chamaram, eu fiquei muito feliz”, comenta.

-LEIA MAIS: Mia Khalifa elogia Fernanda Torres e Ainda Estou Aqui: "Sem palavras"

continua após publicidade

Com quase 30 mil seguidores no seu Instagram, o adolescente acredita que o longa “Ainda Estou Aqui” tem chances na premiação. O filme concorre nas categorias melhor filme, melhor filme estrangeiro e melhor atriz, com Fernanda Torres.

A sua principal aposta está justamente em Fernanda Torres, ganhadora do Globo de Ouro e que disputa agora o Oscar. “As suas maiores concorrentes são a Demi Moore, com ‘A Substância’ e Mikey Madison, protagonista de ‘Anora’”, explica.

Fernanda Torres concorre ao Oscar 26 anos após a sua mãe, Fernanda Montenegro, ter sido indicada pela obra “Central do Brasil’, também de Walter Salles.

continua após publicidade

Já na categoria Melhor Filme, a mais importante do Oscar, Gabriel não é tão otimista assim. “Eu acredito que seja muito difícil ganhar porque é contra outras obras hollywoodianas e o próprio Oscar é uma premiação muito patriota, que valoriza os filmes dos Estados Unidos”, afirma. É a primeira vez na história que um longa brasileiro concorre a esta estatueta.

“Ainda Estou Aqui” também foi indicado como melhor Filme Internacional. Segundo Gabriel, as chances de vencer são bem maiores do que na de Melhor Filme. “O problema é que ele está concorrendo com Emilia Pérez, um filme super valorizado. E também tem Flow, que está levando todos os prêmios de animação”, analisa o apresentador do perfil Pipoca Nacional. O Brasil já foi indicado outras quatro vezes nessa categoria, mas nunca venceu.

Veja onde assistir ao Oscar 2025

continua após publicidade

No Brasil, a premiação pode ser acompanhada pelos canais fechados TNT e MAX, a partir das 19h, com cobertura completa do tapete vermelho, e às 21h, pela Globo.

Siga o TNOnline no Google News