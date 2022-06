Jovem com dois mandados em aberto é preso na PR-466

Da Redação

O suspeito foi detido no pátio do Posto Progresso

Um jovem de 27 anos com dois mandados judiciais em aberto foi preso na noite de sexta-feira (24) em Lidianópolis.

Segundo informações da Polícia RodoviáriaEstadual (PRE), do Posto Ubá do Sul, durante patrulhamento na PR-466 próximo ao Km 92 foi avistado um Chevrolet Cruze branco, com películas escuras nos vidros impossibilitando a visualização dos ocupantes, levantando assim, suspeição do veículo.

Quando solicitado para que parasse, o motorista entrou no pátio do Posto Progresso no intuito de distrair a equipe policial, ocasião que foi abordado.

O condutor durante a abordagem informou um nome falso aos policiais. Desconfiados da atitude do abordado, os policiais buscaram informações junto a equipe de inteligência do 5º BPM que efetuaram levantamento e descobriram que o abordado havia informado o nome de seu irmão.

Em nova consulta junto ao Sistema SESP/PR, agora com o nome verdadeiro do abordado foi constatado dois mandados de prisão em aberto na 1ª Vara Criminal da Comarca de Londrina e outro na 3ª Vara Criminal também de Londrina.

Diante dos fatos a equipe policial deu voz de prisão e encaminhou o detido com o apoio da RPA da 6ª Companhia de Polícia Independente (6ª CIPM|) para a Depen de Ivaiporã.