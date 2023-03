Jovem capota Fiat Uno na rodovia PR-082 em São João do Ivaí

Da Redação

O motorista de um Fiat de Uno Way, identificado como Ranael Amaral Pereira, de18 anos, morador de Engenheiro Beltrão, perdeu o controle do veículo na tarde desta segunda-feira (27), e capotou na Rodovia PR-082, em São João do Ivaí.

O acidente de trânsito ocorreu por volta das 17 horas próximo a C.Vale na saída para Lunardelli, frente a Auto Elétrica Paulista.

De acordo com informações de populares, o capotamento aconteceu após o motorista desviar de um cachorro que se encontrava no meio da pista.

Num primeiro momento, Ranael ficou encarcerado, mas conseguiu sair do carro com ajuda de populares.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local. O condutor teve apenas escoriações leves. O Fiat Uno, no entanto, ficou bastante danificado.

Moradores daquela região da cidade, relatam que esse trecho da rodovia tem registro de vários acidentes, e pedem a instalação de redutores de velocidade.

