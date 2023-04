Jovem cai de moto, é atropelada por carro e morre, na PR-272

Da Redação

Uma mulher 20 anos morreu na noite deste domingo (09), na PR-272 entre Faxinal e Cruzmaltina após sofrer um acidente de motocicleta.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, o motociclista de 23 anos, e a passageira, trafegavam sentido Faxinal, Cruzmaltina, quando atropelou um cachorro e perdeu o controle da moto, caindo na rodovia.

Na sequência um carro Renault Logan colidiu na motocicleta e atropelou a passageira. A mulher morreu na hora. O motorista do carro não teve ferimentos.

O condutor da motocicleta foi resgatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Samu de Faxinal, além da equipe de saúde municipal de Cruzmaltina.

Estiveram no local a Polícia Civil de Faxinal, a perícia e o Instituto Médico Legal, (IML) para recolher o corpo da jovem. As causas do acidente serão investigadas.

