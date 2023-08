Jovem bebe o dia inteiro e foge para não pagar conta: "Sem dinheiro"

Um jovem foi preso na tarde desta quinta-feira (24) depois de tentar dar um "calote" no proprietário de um mercado de Marumbi, no Vale do Ivaí. O suspeito passou o dia inteiro bebendo no estabelecimento e, na hora de pagar a conta, afirmou que não tinha dinheiro.

O caso foi registrado pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) por volta das 16h40, na área central do município. De acordo com relato do proprietário do mercado, após afirmar que não pagaria o que consumiu, o rapaz ainda começou a xingar e intimá-lo para uma briga. O dono, claramente, não aceitou as provocações e ligou para a polícia.

Quando a equipe chegou no estabelecimento, o jovem já havia fugido. Porém os militares fizeram buscas pela região e encontraram o suspeito. Foi dada voz de prisão e ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul. Foi necessário o uso de algemas, pois o jovem estava extremamente alterado.

