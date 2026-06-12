Jovem atropelada entre Jardim Alegre e Lunardelli morre no hospital

A jovem Evilim Tauana Franciscato Caroba, de 19 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (11) após não resistir aos ferimentos causados por um atropelamento registrado pela manhã na PR-082, entre os municípios de Jardim Alegre e Lunardelli.

O acidente aconteceu por volta das 7h08, no km 342,4 da rodovia. Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um Toyota Corolla com placas de Lunardelli trafegava no sentido Lunardelli–Jardim Alegre quando atingiu a pedestre.

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Após o atropelamento, Evilim foi atendida por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, foi encaminhada ao Hospital e Maternidade de Ivaiporã. Apesar dos esforços das equipes médicas, ela não resistiu aos ferimentos e morreu durante a tarde.



Segundo informações, a jovem seguia para o trabalho no momento do acidente. Ela era colaboradora da Escola Municipal Emílio Ribas, em Jardim Alegre.

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A motorista do veículo envolvido no acidente, de 22 anos, não sofreu ferimentos. O teste do bafômetro realizado pela PRE apontou resultado de 0,00 mg/L, sem indícios de ingestão de álcool.

A morte de Evilim causou forte comoção entre familiares, amigos, colegas de trabalho e moradores de Jardim Alegre. A Escola Municipal Emílio Ribas também manifestou pesar pela perda da colaboradora e prestou solidariedade à família neste momento de dor.

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Foto: Reprodução/ Foto: Reprodução/







