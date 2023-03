Jovem ameaça familiares, atira pedra e acerta a avó no Paraná

Da Redação

A residència fica próximo a Arcam

A Polícia Militar (PM) foi acionada na madrugada de segunda-feira (27), para atender ma ocorrência de ameaça e lesão corporal em São João do Ivaí, norte do Paraná. Um jovem teria ido à casa dos avós e arremessado pedras contra a residência. A idosa foi atingida na perna.

Conforme consta no boletim da Polícia Militar (PM), o caso foi na Rua José Gonçalves de Mello, nas proximidades da Arcam, no Jardim Ivaí.

A equipe esteve no local e conversou com o solicitante, ele relatou que estava em sua casa dormindo, por volta das 2 horas quando ouviu alguém gritar no portão de casa.

Ao averiguar viu que era seu neto que se encontrava visivelmente alterado, e gritava para seu tio e sua esposa ‘’abre logo esse portão seus velhos desgraçados’’ dizendo ainda ‘’tem que matar dois velhos desses’’. O avô revoltado pelo tratamento teria se recusado a abrir a porta e mandado ele ir embora.

A partir desse momento o autor começou a arremessar pedaços de tijolo contra a fachada da casa, acertando um dos tijolos no pé de sua avó , causando um corte.

Os familiares não souberam informar o possível paradeiro do autor das agressões, sendo então orientados pelos policiais a acionarem novamente a equipe caso o autor voltasse.

