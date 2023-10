Jovem alega ter sido jogado de carro em movimento em Jardim Alegre

O homem foi encaminhado com ferimentos leves ao hospital de Jardim Alegre

No domingo (15), por volta das 17 horas, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na rodovia PR-466, próximo ao Centro de Eventos Garden, em Jardim Alegre, no centro norte do Paraná.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram um jovem de 27 anos, com visíveis sinais de embriaguez. Ele alegou que estava em um veículo em direção à cidade de Mauá da Serra e que, naquele ponto da rodovia, foi jogado para fora do carro em movimento.

O rapaz não conseguiu fornecer detalhes sobre o motivo, o veículo envolvido ou quem jogou para fora do automóvel em movimento.

Uma equipe do Siate/Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima com ferimentos leves ao Hospital Municipal de Jardim Alegre.

O 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros registrou a ocorrência como atropelamento. A PM confeccionou o BOU que será encaminhado a Delegacia de Polícia Civil que deve investigar o caso.

