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VIOLÊNCIA

Jovem agride mãe e irmã por causa de celular e é preso em Novo Itacolomi

Suspeito estava sob efeito de drogas; caso de violência doméstica foi registrado na noite desta quinta-feira em Novo Itacolomi

Escrito por Da Redação
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Jovem agride mãe e irmã por causa de celular e é preso em Novo Itacolomi
Autor Homem foi preso pela polícia em Novo Itacolomi - Foto: Pixabay

Um rapaz de 24 anos foi preso na noite de quinta-feira (5), em Novo Itacolomi (PR), após agredir fisicamente a própria mãe, de 42 anos, e a irmã, de 27. As agressões aconteceram na residência da família após as vítimas tentarem impedir que ele saísse de casa levando o telefone da avó.

-LEIA MAIS: Homem não aceita término, enforca a ex-mulher e acaba preso

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De acordo com a Polícia Militar, o homem estava sob efeito de drogas e completamente descontrolado. A confusão teve início quando ele começou a gritar com a avó e, ao ser repreendido pelas outras familiares, pegou o celular da idosa para ir embora. Como a avó precisava do aparelho para ir a uma consulta médica na manhã seguinte, a mãe e a irmã intervieram para recuperar o telefone.

Nesse momento, o rapaz reagiu com violência e atacou as duas familiares com socos e chutes. A agressão causou ferimentos no peito da irmã e machucados no braço esquerdo da mãe.

A polícia foi chamada e foi até o endereço para conter o agressor. Diante da decisão da mãe e da irmã de seguirem com a denúncia formal contra o rapaz, ele foi detido e levado à delegacia da região, onde responderá pelos atos de violência.

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