Jovem agride a própria avó com chutes e é preso em Rio Bom
Vítima de 61 anos passou mal e precisou de socorro médico; rapaz chegou em casa alterado e tentou se machucar antes do ataque
Um rapaz de 22 anos foi preso na noite de segunda-feira (6) após agredir a própria avó, de 61 anos, na região central de Rio Bom (PR). O caso de violência doméstica foi registrado pela Polícia Militar (PM) pouco antes das 23h.
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De acordo com o relato da vítima às autoridades, o neto chegou em casa embriagado e com sinais de ter consumido drogas. Bastante descontrolado, ele começou a bater a própria cabeça contra a parede. Preocupada, a idosa tentou conversar para acalmá-lo, mas acabou sendo atacada pelo jovem com vários chutes na região da barriga.
Devido às agressões e ao nervosismo, a mulher sofreu um pico de pressão alta e precisou ser socorrida. Ela foi levada ao pronto atendimento municipal, onde foi medicada e liberada em seguida.
Cansada do comportamento agressivo frequente do rapaz e temendo pela própria segurança e a de outros familiares, a idosa decidiu levar o caso adiante e representar criminalmente contra o neto.
A PM prendeu o agressor ainda no local. Como ele estava muito agitado, os policiais precisaram usar algemas para evitar que ele continuasse se machucando e para garantir a segurança da equipe. O jovem foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Apucarana, onde permanece à disposição da Justiça.