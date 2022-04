Da Redação

Jogo entre times de Lunardelli e Apucarana termina em confusão

A primeira rodada do Campeonato Regional Amador de Futebol realizada em Lunardelli no domingo (20) acabou em tumulto. A confusão começou após o final da partida entre o time da cidade e Apucarana, quando um atleta do time visitante foi tirar satisfação com um torcedor de Lunardelli, dizendo que ele o xingou. Houve um princípio de confusão e a Polícia Militar (PM) foi orientar os envolvidos. O vereador de Lunardelli, Donizete Correia, mais conhecido como "Zetão", tentou intervir na confusão e acabou detido pela PM, fato que acirrou os ânimos. Em meio à briga foi necessário reforço policial houve utilização de gás de pimenta e gás lacrimogêneo.

O vereador foi levado para o Destacamento da PM, onde foi confeccionado termo circunstanciado e liberado. A confusão foi alvo de vídeos repercutiram nas redes sociais. Enquanto há acusações de abuso de autoridade, há também relatos de que houve desacato por parte de alguns torcedores.

Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar divulgado na manhã desta segunda-feira (21). A equipe policial de Lunardelli, composta por dois policiais, realizava policiamento no estádio, onde havia aproximadamente 600 pessoas.

No término do evento iniciou-se uma briga generalizada envolvendo torcedores e jogadores. Segundo a PM, quando a equipe tentou intervir foi desacatada e ameaçada por alguns torcedores, que se aproveitaram da superioridade numérica, para tentar acuar a equipe policial.

Ainda segundo a PM, no primeiro momento foi identificado que entre as pessoas que desrespeitam a equipe policial estava um rapaz que além de xingar, arremessou um objeto em direção a equipe, vindo a acertar o braço direito de um policial e um vereador do município, que teria veio em direção a equipe policial dizendo prender bandido a polícia não presta, e mandando a equipe deixar o local, dizendo “quem vocês pensam que são, isso não vai ficar assim”.

Com a chegada do apoio foi dada voz de prisão ao vereador, que não foi acatada. Segundo a PM, foi necessário o uso de força física e técnicas de contato para afastá-lo dos policiais. Durante a realização da prisão do vereador várias pessoas passaram a vir para cima das equipes policiais.

Para realizar o afastamento dos presentes que estavam desrespeitando o trabalho policial, foi necessário o uso seletivo e diferenciado da força com uso de spray de pimenta, de bastões, de uma granada de lacrimogênio, além de uma GL-304, granada de efeito moral.

Foi possível identificar e prender três envolvidos. Posteriormente, foi realizada a prisão de outro homem, que no momento da confusão, havia xingado e e arremessado um objeto não identificado na equipe policial. Os presos foram encaminhados para o Destacamento Policial de Lunardelli.

Assista ao vídeo feito por pessoas que testemunharam a briga: