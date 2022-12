Jogo do Brasil termina em briga entre torcedores no Paraná; veja

Da Redação

Imagem ilustrativa

Uma briga entre torcedores que assistiam ao jogo do Brasil em uma conveniência no Posto Do Carmo em Ivaiporã, no norte do Paraná, na tarde desta sexta-feira (2), acabou em pancadaria. A confusão, que foi registrada por um dos frequentadores, ocorreu após o gol da seleção de Camarões. A Polícia Militar (PM) foi chamada.

Pela gravação é possível perceber que pessoas usam até cadeiras do local para as agressões. Mulheres gritam apavoradas. No local também havia crianças. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

Conforme a PM, o homem que teria começado as agressões fugiu em um Renegade. Foi realizado o patrulhamento, o suspeito não foi encontrado. Apesar da briga, nenhuma pessoa ficou gravemente ferida. As imagens serão analisadas pela Polícia Civil, que vai investigar o caso.



Em Apucarana, também no norte do Estado, a PM foi até o centro da cidade conter uma briga. Os envolvidos estavam em um bar e um homem foi violentamente espancado, chegando a cair desacordado.





