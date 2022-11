Jogo de conhecimento movimenta alunos de escola de Borrazópolis

Da Redação

A Escola Estadual Humberto de Alencar Castelo Branco, de Borrazópolis, realiza há 15 anos um game de conhecimento que movimenta alunos, professores e familiares. O "Show do Milhão", inspirado no famoso programa de TV comandado pelo apresentador Silvio Santos, contou na edição deste ano com a participação de 90 estudantes do 9º ano do ensino fundamental na faixa dos 14 anos de idade. Nove alunos conseguiram chegar à final, que foi realizada na última quarta-feira (16) com a participação de toda a comunidade escolar.

O projeto é coordenado pelas professoras Francieli Aparecida Custódio e Marina Palma Pereira da Silva. O papel de Silvio Santos cabe ao agente educacional Márcio Motta, que faz as perguntas e produz o evento. Assim como o programa famoso do SBT, os estudantes podem pedir ajuda dos universitários (no caso professores), optar pelas cartas e "pular" questões. “No programa original, o campeão ganhava R$ 1 milhão. Aqui, ele ganha um milhão de conhecimentos”, diz a professora Francieli. O símbolo do game na escola é um "milhão", no caso, uma espiga de milho grande.

“O Show do Milhão acontece todo ano na escola sempre entre os meses de novembro e dezembro. Participam apenas alunos do 9º ano”, explica Francieli. Segundo ela, são 320 perguntas distribuídas para os estudantes já em maio. São questões de história, direito constitucional e conhecimentos gerais. Durante a preparação, os alunos respondem primeiro as perguntas em casa e depois há a correção em sala de aula com os professores.

As seletivas para definir os finalistas são feitas em outubro, quando uma prova oral é aplicada. Francielii conta que em anos anteriores cada turma do 9º ano – são três na escola – levava uma dupla para a final. Neste ano, o índice de acertos dos alunos participantes foi muito alto e, por isso, acabou sendo necessária a realização de uma prova escrita. Mesmo assim, nove chegaram à final.

A professora conta que os organizadores tiveram que mudar as regras no game. Como ninguém errava as perguntas de múltipla escolha, o apresentador teve que fazer as perguntas sem alternativas para dificultar o jogo.

Ao final de 130 questões, o campeão foi Hiago Carstem Smidt. Maria Luiza Senes foi a segunda colocada e a terceira Milena Barbieri. Os vencedores – além do conhecimento, é claro – levaram para casa troféus, medalhas e premiação em dinheiro (R$ 100, R$ 80 e R$ 60, respectivamente), além de um porta retrato dos finalistas e outros presentes.

Francieli conta que o projeto começou por iniciativa da professora Simone da Silva Godoy Fonseca, que atualmente é diretora da Colégio José de Anchieta. A intenção dela foi tornar as aulas mais atrativas e também mobilizar a escola em uma competição saudável. “O objetivo do jogo era atrair interesse pela disciplina de história e esse objetivo foi alcançado”, cita Francieli, observando que o game mobiliza os estudantes e a escola inteira. “Foi uma concorrência muito bonita entre eles neste ano. Os alunos se uniam para o corrigir e discutir as questões”, completa.



Hiago conta que estudou duas horas por dia nas três semanas anteriores ao game. Ele lembra que no ano passado estava sentado na primeira fila, assistindo à competição, quando comentou com um colega ao lado que estaria no Show do Milhão deste ano. “Na quarta-feira, antes de sair de casa, a minha mãe me desejou boa sorte e eu disse para ela que iria ganhar”, comentou o garoto, feliz por ter cumprido a promessa.

Por Fernando Klein

