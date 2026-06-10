Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
ESPORTES

João Pedro, de Ivaiporã, conquista prata no Brasileiro de Patinação

Jovem atleta ficou em segundo lugar nos 200 metros durante competição nacional realizada em Brasília

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.06.2026, 04:56:00 Editado em 10.06.2026, 04:55:55
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

João Pedro, de Ivaiporã, conquista prata no Brasileiro de Patinação
Autor João Pedro Stipp conquistou a medalha de prata na prova dos 200 metros - Foto: Reprodução

Ivaiporã voltou a subir ao pódio de uma competição nacional de patinação de velocidade. O responsável pelo resultado foi o jovem atleta, João Pedro Maroneze Stipp, que conquistou a medalha de prata na prova dos 200 metros durante o Campeonato Brasileiro de Patinação de Velocidade – Etapa Pista, realizado entre os dias 5 e 7 de junho, em Brasília (DF).

O campeonato reuniu mais de 170 competidores de diversas regiões do país e contou com a participação de 21 equipes. Com o segundo lugar, João Pedro confirmou a boa fase vivida na modalidade, mesmo tendo iniciado na patinação há pouco mais de um ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Confira o boletim da previsão do tempo para Ivaiporã nesta quarta-feira (10)

O resultado foi comemorado por familiares, amigos e apoiadores, que acompanham a trajetória do atleta desde os primeiros passos no esporte. A medalha também reforça o destaque de Ivaiporã e do Vale do Ivaí em competições de alcance nacional.

Filho de Patrícia Maroneze Stipp e Vanderlei Stipp, João Pedro já acumula experiências importantes no cenário brasileiro. Os resultados vêm aparecendo de forma consecutiva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 2025, o atleta subiu ao pódio no Troféu Brasil. Já neste ano, disputou a etapa de rua do Campeonato Brasileiro antes de conquistar a prata na etapa pista realizada em Brasília.

A sequência de boas campanhas demonstra a evolução do jovem competidor, que segue ampliando seu espaço na patinação de velocidade e representando Ivaiporã em eventos cada vez mais relevantes do calendário nacional.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Campeonato Brasileiro esporte nacional ivaipora João Pedro Stipp Medalha de prata Patinação de Velocidade
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV