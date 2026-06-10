João Pedro, de Ivaiporã, conquista prata no Brasileiro de Patinação

Ivaiporã voltou a subir ao pódio de uma competição nacional de patinação de velocidade. O responsável pelo resultado foi o jovem atleta, João Pedro Maroneze Stipp, que conquistou a medalha de prata na prova dos 200 metros durante o Campeonato Brasileiro de Patinação de Velocidade – Etapa Pista, realizado entre os dias 5 e 7 de junho, em Brasília (DF).

O campeonato reuniu mais de 170 competidores de diversas regiões do país e contou com a participação de 21 equipes. Com o segundo lugar, João Pedro confirmou a boa fase vivida na modalidade, mesmo tendo iniciado na patinação há pouco mais de um ano.

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O resultado foi comemorado por familiares, amigos e apoiadores, que acompanham a trajetória do atleta desde os primeiros passos no esporte. A medalha também reforça o destaque de Ivaiporã e do Vale do Ivaí em competições de alcance nacional.

Filho de Patrícia Maroneze Stipp e Vanderlei Stipp, João Pedro já acumula experiências importantes no cenário brasileiro. Os resultados vêm aparecendo de forma consecutiva.

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Em 2025, o atleta subiu ao pódio no Troféu Brasil. Já neste ano, disputou a etapa de rua do Campeonato Brasileiro antes de conquistar a prata na etapa pista realizada em Brasília.

A sequência de boas campanhas demonstra a evolução do jovem competidor, que segue ampliando seu espaço na patinação de velocidade e representando Ivaiporã em eventos cada vez mais relevantes do calendário nacional.

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