João Neto e Frederico cantam para grande público na 19ª Expovale

Na quarta noite da 19ª Expovale – Exposição Agropecuária e Industrial de Ivaiporã, o público pode assistir um show espetacular com a dupla sertaneja João Neto e Frederico. A plateia que mais uma vez lotou a Arena, desfrutou de um show vibrante com fogos de artifícios, intensificando ainda mais a atmosfera festiva.

Ao som de sucessos consagrados, como “Pega fogo cabaré”, “Tá combinado”, “Meu coração pede carona” e “Vai ter balanga”, o público não poupou energia, criando uma atmosfera contagiante.

Durante a apresentação, João Neto e Frederico também brincaram com o público e falaram do prazer que estava sendo tocar na 19ª Expovale. “A galera aqui nos recebeu de braços abertos. Uma festa desse tamanho nos deixa muito felizes demais”, expressou João Neto

O prefeito Carlos Gil também não escondeu sua satisfação diante do sucesso contínuo do evento. “Como previmos, a Expovale é um grande sucesso. A cada dia, pessoas de toda a região e até mesmo de cidades de outras regiões têm vindo ao Parque de Exposição. Estamos muito felizes com a adesão e a paixão do público”, destacou o prefeito.

Para este sábado (18), a programação promete agitar os participantes com a prova de tambor, marcada para às 18 horas, seguida pela abertura oficial do rodeio às 20 horas. O ponto alto da noite será o aguardado show da dupla Gian e Giovani, que acontecerá na Arena a partir das 23 horas.

