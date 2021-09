Da Redação

Jardim Alegre terá cirurgias eletivas e investimentos em UBS

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, autorizou a realização de cirurgias eletivas no Hospital Municipal de Jardim Alegre, na região do Vale do Ivaí, neste sábado (25). O anúncio foi feito durante a entrega de obras de adequação da Unidade Básica de Saúde (UBS) Pouso Alegre, na área rural do município, e faz parte da política de regionalização do Governo, especialmente pela retomada das ações no pós-Covid-19.

“O hospital se colocou para participar do mutirão das cirurgias eletivas neste momento que estamos entrando no enfrentamento da pós-pandemia. Precisamos recuperar o tempo perdido e o que o município puder fazer, o Estado vai apoiar. A regionalização da saúde é compromisso do governador Ratinho Júnior”, afirmou Beto Preto.

Com a ampliação dos procedimentos, o hospital poderá atender cirurgias de hérnia, vesícula, otorrinolaringologia e obstétricos. Atualmente, 23 leitos estão disponíveis. A expectativa é passar de dez atendimentos para, no mínimo, 30 ao mês somente nas especialidades.

O credenciamento e a formalização da proposta serão as próximas etapas para a efetivação dos serviços pela Sesa, o que deve ampliar o repasse financeiro.

“Estamos preparando a unidade para fazer as eletivas. Fizemos o pedido ao secretário Beto Preto para ampliar o financiamento das cirurgias e de imediato ele autorizou. Ficamos felizes com essa novidade, porque queremos colocar o hospital para o atendimento regionalizado também”, disse a secretária Municipal de Saúde de Jardim Alegre, Sílvia Bovo.

OBRAS – A Unidade Básica de Saúde na área rural de Pouso Alegre também contou com recursos do Governo do Estado, numa localidade onde vivem cerca de 500 pessoas. O projeto inicial era de R$ 150 mil. Os reparos custaram R$ 30 mil e agora a prefeitura pretende readequar a proposta para o residual financeiro atender as demandas de mobiliário.

“Importante fixar o atendimento de saúde perto do cidadão, porque a unidade atende o nosso povo que está mais distante do centro, pessoas que trabalham no meio rural. Manter aqui o atendimento do dentista, do atendimento médico, fazer o curativo, cuidar dos paranaenses que moram aqui. Esse é o carinho que temos que dar”, ressaltou o secretário estadual de Saúde.

Uma nova UBS também será construída em breve em Jardim Alegre. Os recursos serão do Tesouro Estadual pelo programa Paraná Mais Cidade, com previsão de R$ 600 mil em investimentos, indicação de emenda do deputado Douglas Fabrício, que acompanhou a agenda no município. “Quero agradecer o Governo pelo olhar e o cuidado com o nosso município. Já demonstrou que a gestão é municipalista, com tanto esforço e agora com esses novos anúncios e investimentos na saúde, temos apenas que agradecer”, reconheceu o prefeito José Roberto Furlan.