Jardim Alegre sediará etapa regional do Paraná Bom de Bola 2025

Jardim Alegre será sede da etapa regional do Paraná Bom de Bola 2025, evento que reúne competições de Futebol e Futebol Suíço. A fase regional será entre os dias 8 e 11 de maio; e entre os dias 22 e 25 do mesmo mês

De acordo com o secretário municipal de esportes, Luiz Carlos Pereira, o Chocolate, a edição deste ano contará com duas categorias de Futebol Suíço nos jogos oficiais do Estado do Paraná: 40+ e 50+ . Já no Futebol, as disputas ocorreram nas categorias feminino livre, sub-16 e sub-20.

Ainda segundo Chocolate, a realização da etapa regional reforça o potencial do município para organizar grandes eventos esportivos. “Sabemos da importância desses jogos para o desenvolvimento do esporte local e também para o fortalecimento do comércio, já que receberemos atletas e torcedores dos 31 municípios da região 12”, destacou o secretário.

O evento conta com o apoio do Governo do Estado. “Agradecemos pela confiança do Secretário de Estado do Esporte Hélio Verbinski e do Diretor Presidente da Paraná Esportes Walmir Matos sempre apoiando Jardim Alegre e fortalecendo a região com suas ações. Também agradecemos o nosso prefeito Moisés Santos e a os vereadores. O Esporte Municipal tem crescido muito com esse apoio da administração e dessa parceria com o governo do estado”, completou Chocolate.

