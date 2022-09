Jardim Alegre sedia fase regional dos 68º Jogos Escolares Bom de Bola

Da Redação

Teve início nesta sexta-feira (9) em Jardim Alegre as disputas da fase regional dos 68° Jogos Escolares do Paraná Bom de Bola (Futebol de Campo). A competição encerra no próximo domingo (11), os campeões dessa fase regional se classificam para a fase macrorregional dos jogos escolares. A competição estadual é realizada pelas escolas dos 32 Núcleos Regionais de Educação (NRE´s) do Paraná.

Além das equipes anfitriãs, estarão participando da competição regional mais 13 cidades que fazem parte do Núcleo Regional de Educação de Ivaiporã. São aproximadamente 500 pessoas entre alunos/atletas nas categorias B (até 14 anos) e A (de 14 até 17 anos) masculino. No feminino apenas três municípios têm representação e competem na categoria A.

Segundo o secretário de esportes Luiz Carlos Pereira (Chocolate), essa é a quarta vez na gestão do Prefeito Furlan que o município sedia o Bom de Bola. “Para Jardim Alegre é uma honra estar sediando esses jogos, pela grandeza e pelo que significa para os alunos. Hoje cada cidade tem um treinamento específico de futebol, onde treinam o ano inteiro. Então a competição mais aguardada dos jogos escolares é o Bom de Bola”, disse o secretário.

Os jogos acontecem no Estádio Municipal de Jardim Alegre e no Estádio Municipal de Lidianópolis. “Isso por questão de logística, como tem muitos jogos fica mais próximo para os atletas se deslocarem a Lidianópolis, em vez do Campo da Maristela (que fica localizado após o distrito da Barra Preta). Inclusive, agradecemos muito a Prefeitura de Lidianópolis pela parceria”, completou Chocolate

