Jardim Alegre: resfriadores são entregues para produtores de leite

A Prefeitura de Jardim Alegre realizou um importante passo para impulsionar a pecuária leiteira do município e entregou cinco resfriadores de leite a pequenos produtores rurais do município cadastrados junto a Secretaria de Agricultura.

continua após publicidade

LEIA MAIS: Homem é preso por violência doméstica e maus tratos em Jardim Alegre

Os resfriadores de leite são uma ferramenta fundamental para garantir a qualidade do leite desde a ordenha até a entrega. Segundo a Secretaria de Agricultura, o equipamento também ajuda na redução do desperdício e no aumento da renda dos produtores, pois possibilita a produção de leite com padrões elevados, prontos para atender a mercados mais exigentes e com melhor preço.

continua após publicidade

"Esse é apenas um dos passos que nossa prefeitura está dando para fortalecer o setor agropecuário local. Acreditamos que investir na agricultura familiar é o caminho para um futuro mais sustentável e próspero para todos", afirma o prefeito José Roberto Furlan.



Siga o TNOnline no Google News