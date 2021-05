Jardim Alegre registra a 21ª morte por Covid-19

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

A Prefeitura de Jardim Alegre através da Secretária Municipal de Saúde confirmou nesta terça-feira a 21ª morte de paciente por Covid-19. Trata-se de um homem de 42 anos.

Também foram confirmados no município, mais oito casos de Covid-19. Trata-se de quatro mulheres de 19, 25, 29 e 33 e quatro homens de 31, 36, 54 e 55 anos de idade.

Os exames foram liberados por laboratório particular (1) e Laboratório Central do EStado (7). Encontram-se em isolamento domiciliar.

Com os novos resultados positivo, Jardim Alegre soma agora 806 casos de pessoas infectadas com o vírus desde o início da pandemia e 730 recuperados. Outras 21 pessoas com suspeita da doença aguardam resultados de exames encaminhados ao Lacen.

Foto por Covid