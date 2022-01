Jardim Alegre registra 50 casos positivos de Covid-19

Da Redação

Imagem ilustrativa

A Secretaria da Saúde de Jardim Alegre registrou mais 50 casos positivos de Covid-19, nesta sexta-feira (28). São 28 mulheres e 22 homens. Os exames foram confirmados pelo Laboratório particular e teste rápido.

continua após publicidade .

Com esses novos casos a cidade contabiliza, agora, 1.562 confirmações da doença e 30 óbitos. Do total de confirmados, 1.280 pessoas estão recuperados, duas pessoas estão hospitalizadas.

No momento são 252 pessoas com o vírus ativo. Outras duas pessoas com suspeita de contaminação pelo coronavírus aguardam resultados de exames enviados ao Lacen.

continua após publicidade .