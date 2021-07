Jardim Alegre registra 28ª morte por complicações da Covid

Da Redação

Imagem ilustrativa

O boletim epidemiológico Covid-19, divulgado nesta quarta-feira (28) pela Secretaria de Saúde de Jardim Alegre, informou o óbito de um homem de 83 anos por complicações da doença. Com mais esse caso o município contabiliza 28 mortes desde o início da pandemia.

O boletim informa ainda que não foram registrados novos diagnóstico positivos de coronavírus. Sendo assim, Jardim Alegre segue com 1.117 casos confirmados de pessoas infectadas com o vírus desde o início da pandemia, 1.010 estão recuperados. No momento, 12 pessoas com a doença estão hospitalizadas.

Outras 29 pessoas com suspeita de coronavírus aguardam resultados de exames enviados ao Lacen.

