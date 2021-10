Da Redação

Jardim Alegre recebe visita do deputado federal Rubens Bueno

O prefeito de Jardim Alegre, José Roberto Furlan (Cidadania) recebeu a visita do deputado federal Rubens Bueno (Cidadania). O chefe do Executivo e o parlamentar visitaram o Centro Social Urbano, onde a administração vai realizar uma reforma geral, com recursos liberados através de emenda do deputado federal no valor de R$ 300 mil.

O prefeito José Roberto Furlan falou da parceria com o deputado federal e destacou o apoio que tem dado ao município. “Uma pessoa séria, honesta, comprometido com o Vale do Ivaí que vem fazendo a diferença na cidade de Jardim Alegre, apoiando a nossa administração. Agradecemos o deputado pela gestão fantástica que ele faz junto aos municípios do Paraná”, disse Furlan.

O prefeito também destacou conquistas do deputado para o município, dentre elas, ele citou, a pavimentação com pedra irregular da Rua Castelo Branco; restante das ruas da Placa Luar e calçamento na localidade da Barra Preta. Ainda assegurou escavadeira hidráulica, recursos para a estrada divisora que liga Jardim Alegre ao Bem-te-vi; 300 mil para atenção básica em saúde (pagamento de exames e médicos) e 600 mil do pré-sal, utilizados para compra do terreno, cerca do cemitério e aquisição de pontes de concreto, dentre outras.

Segundo Rubens Bueno o objetivo da visita foi prestar contas do trabalho que vem realizando na Câmara dos Deputados, e também para ouvir novas demandas do município. Ele também elogiou o trabalho do prefeito e da administração municipal.

“E eu quero ser parceiro sempre de uma gestão tão boa como essa de Jardim Alegre”, destacou o deputado federal.