Jardim Alegre recebe novo ônibus para transporte de pacientes

O secretário de Estado da Saúde e deputado federal licenciado, Beto Preto, participou da entrega de um ônibus 0 km para o município de Jardim Alegre. O repasse do veículo aconteceu nesta quinta-feira (21) e contou com a participação do prefeito José Roberto Furlan, do vice-prefeito Moisés dos Santos, além de lideranças locais. O investimento no novo veículo é de cerca de R$ 700 mil.

Com objetivo de oportunizar melhores condições de transporte para pacientes, o veículo conta com poltronas reclináveis, ar condicionado e plataforma elevatória para embarque e desembarque de passageiros com mobilidade reduzida.

"Essa é mais uma ação do governo Ratinho Junior que permite melhorar a qualidade de atendimento dos pequenos municípios. Este ônibus será utilizado para o transporte de pacientes que precisam de atendimento de média a alta complexidade, garantindo maior conforto a quem necessitar", destacou o secretário.

Para o prefeito Furlan, o veículo marca um avanço significativo para a saúde de Jardim Alegre.

"Estamos muito agradecidos com mais esse apoio do Governo do Estado, que sem dúvidas irá auxiliar nossa população. Isso somente é possível graças ao caráter municipalista dessa gestão, que olha de maneira igualitária para todos os municípios", afirmou.

