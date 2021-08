Jardim Alegre recebe emenda de R$ 300 mil de Rubens Bueno

Da Redação

Foi repassado na segunda-feira (2) à Secretária de Assistência Social de Jardim Alegre recurso do Governo Federal no valor de R$ 300 mil que será utilizado na reforma do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). Os recursos foram liberados através de emenda parlamentar do deputado federal Rubens Bueno (Cidadania).

O Cras é a porta de entrada da Assistência Social. Um local público, onde são oferecidos os serviços de Assistência Social, com o objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade.

O prefeito José Roberto Furlan, agradece o parlamentar que tem atendido inúmeras demandas do município. “Agradecemos demais o deputado Rubens Bueno por indicar esta emenda. Ela beneficiará toda a população de Jardim Alegre, pois irá ser aplicada na reforma do CRAS, antigo CSU, construído em 1980, pelo nosso ex-prefeito Messias Luiz Batista. Só temos que agradecer”, finalizou.