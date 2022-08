Jardim Alegre realiza encontro das primeiras e segundas-damas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Pelo quarto ano consecutivo, a Prefeitura de Jardim Alegre realizou o encontro com as primeiras-damas e segundas-damas do município de todas as gestões, desde a emancipação política e administrativa em 1964 até os dias atuais. O encontro que aconteceu no Centro de Eventos é organizado pela Casa da Cultura.

continua após publicidade .

Segundo a ex-secretária de administração, Neni Aparecida Caroba Canterteze, idealizadora do encontro de damas, o evento tem como principal objetivo preservar a memória municipal.

“Com isso preservamos a memória do nosso município. Nesses encontros, agradecemos e homenageamos essas mulheres que tiveram e tem papel importante no nosso município. É um evento muito gostoso, onde elas podem trocar ideias e lembrar um pouco o trabalho que realizaram durante a gestão de seus maridos”, destacou Neni.

continua após publicidade .

Neni explicou ainda que embora algumas damas já tenham falecido ou não possam participar por outros compromissos, são convidados familiares que as representam.

O prefeito José Roberto Furlan deu as boas-vindas e destacou que o trabalho de assistencialismo é parte da função exercida pelas damas, através de atividades de suporte, apoio e amparo aos prefeitos e vice-prefeitos.

“Fico feliz em prestar homenagem a essas mulheres pelos relevantes trabalhos e ações que fortaleceram nossa Jardim Alegre. São pessoas qie tiveram e tem papel importante na nossa história”, enfatizou Furlan.

continua após publicidade .

Para a primeira-dama Neide Furlan uma justa homenagem a todas essas mulheres. “Um evento muito bonito que já devia ter sido criado há muito anos. Porque é um trabalho de valorização as esposas dos prefeitos e vices. Ser esposa de prefeito tem hora que não é fácil e o papel de primeira-dama tem uma grande função no município, para ajudar acontecer o trabalho do esposo”, disse Neide.

No total foram homenageadas 26 damas. As participantes ou os representantes receberam lembrancinhas e rosas.

O evento contou ainda com a presença da presidente da Câmara de Vereadores Sonia Campos, do vice-prefeito Moisés do Santos e do ex-prefeito João Valço, dentre outras personalidades.

Siga o TNOnline no Google News