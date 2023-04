Jardim Alegre realiza a primeira cirurgia de histerectomia; saiba mais

Da Redação

A cirurgia foi acompanhada por uma cirurgiã ginecologista

Uma grande conquista para o município de Jardim Alegre! A cidade localizada no Vale do Ivaí realizou a sua primeira cirurgia de histerectomia, que é a remoção cirúrgica do útero. O procedimento foi realizado nesta quarta-feira (26), por meio do programa "Opera Paraná".

A secretária Municipal de Saúde, Silvia Bovo, concedeu uma entrevista, nesta quinta-feira (27), para a Rádio Nova Era e ao Blog do Berimbau e deu mais detalhes sobre essa notícia, que se torna um marco para a saúde do município.

"Estamos a cada dia buscando parcerias e investindo na saúde do município. Estamos sempre adaptando nosso centro cirúrgico para podermos realizar as cirurgias com segurança e qualidade para nossos pacientes e toda equipe profissional", destacou Bovo. Segundo a secretária, a cirurgia de remoção do útero foi acompanhada por uma cirurgiã ginecologista.

A secretária frisou que a realização da histerectomia só foi possível graças ao prefeito José Roberto Furlan e toda a sua equipe, que têm a saúde como prioridade. Silvia Bovo frisou, ainda, que Jardim Alegre já realiza outros procedimentos cirúrgicos, como hérnia e cirurgia de vesícula.

