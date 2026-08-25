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TRADIÇÃO

Jardim Alegre promove a 19ª Exposição e Venda de Orquídeas

A 19ª edição da exposição será realizada nos dias 5 e 6 de setembro, no Salão Paroquial, com flores, artesanato e produtos locais

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Jardim Alegre promove a 19ª Exposição e Venda de Orquídeas
Autor O evento será no Salão Paroquial da Igreja Matriz - Foto: Arquivo/TN Online

A 19ª Exposição e Venda de Orquídeas acontece nos dias 5 e 6 de setembro, em Jardim Alegre, promovida pela Assoflor. O evento será no Salão Paroquial da Igreja Matriz.

Segundo o presidente da entidade, Carlos Alberto Azevedo, a programação ocorre das 8h às 18h nos dois dias. “Mais do que uma exposição de orquídeas, queremos oferecer um espaço de encontro para as famílias e valorizar quem produz na nossa região. A cada edição, fortalecemos essa tradição e mostramos a importância da produção local”, afirma Carlos Alberto.

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Além das orquídeas e plantas ornamentais, o público encontrará artesanato e produtos da agricultura familiar.

A organização espera receber famílias de Jardim Alegre e da região para prestigiar os expositores e conhecer o trabalho desenvolvido pela Assoflor.

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Mais informações sobre a exposição podem ser obtidas pelo telefone (43) 99667-1043.

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Agricultura familiar Artesanato Local assoflor exposição de orquídeas Jardim Alegre plantas ornamentais
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