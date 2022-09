Jardim Alegre oferece treinamento para emissão de notas fiscais

Da Redação

A equipe do Departamento de Tributação e Fiscalização da Prefeitura de Jardim Alegre, em parceria com a empresa que presta suporte ao Município, ofereceu treinamento sobre a utilização do sistema municipal de emissão de notas fiscais.

O treinamento aconteceu na semana passada no Centro de Eventos de Jardim Alegre-PR, e contou com os profissionais da área contábil e com empresários com sede no município.

O objetivo do treinamento, segundo a diretora do Departamentos de Tributação, Ana Maziero, foi no sentido de agilizar a emissão das notas fiscais pelo site da prefeitura.

“Nesse primeiro momento o treinamento foi voltado para contadores e empresas maiores, no intuito de que tenham independência e não necessitem se dirigir à Prefeitura para emissão da nota fiscal ou qualquer outro tipo de serviço. Quanto mais independência tiverem, mais agilidade no trabalho deles”, destacou Ana.

Ela relatou ainda que a Prefeitura tem projeto de realizar novos eventos como este, abrindo o leque para outras empresas.

Os interessados podem entrar em contato com o Departamento de Tributação para mais informações.

fonte: Assessoria PMJA

