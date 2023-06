Jardim Alegre oferece formação em marketing para empreendedores

A Sala do Empreendedor de Jardim Alegre, em conjunto ao Sebrae, promoveu na terça e quarta-feira (28) uma oficina de “Marketing Básico” para empreendedores do município. O curso ministrado pelo consultor e especialista em marketing, Eduardo Torelli.

O curso teve o objetivo de ampliar o conhecimento dos participantes sobre marketing. "Para iniciar um negócio ou criar um novo produto é preciso utilizar metodologias consolidadas, e assim aumentar as chances de sucesso. Na oficina os alunos tiveram a experiência de criar um produto do zero, passando por todas as etapas necessárias, e para isso utilizaram o mix de marketing. Tal conhecimento é fundamental para que os micro empreendedores apliquem em seus empreendimentos e obtenham melhores resultados”, afirma Torelli.

A oficina foi realizada na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Jardim Alegre.

