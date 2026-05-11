Jardim Alegre lamenta a morte de Elza Fernandes aos 84 anos

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Elza Sorpilli Fernandes faleceu na madrugada desta segunda-feira (11), aos 84 anos, no Hospital Universitário de Londrina, onde estava internada após sofrer um AVC hemorrágico. Conhecida pela atuação religiosa e comunitária, ela deixa familiares, amigos e moradores de Jardim Alegre em luto.

Dona Elza viveu por cerca de 60 anos na localidade de Placa Luar, distrito de Jardim Alegre, antes de se mudar para a área central do município.

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Ao longo da vida, manteve forte participação na Igreja São Paulo Apóstolo, integrou o Apostolado da Oração e também o Grupo do Idoso.

A devoção a Nossa Senhora, o compromisso com a família e a presença constante na comunidade marcaram sua trajetória.

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Ela deixa os filhos Antônio Luiz, taxista, e Luiz Carlos, motorista de van escolar, além de netos, noras e bisnetos.

As informações sobre velório e homenagens ainda serão divulgadas pela família.

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