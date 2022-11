Jardim Alegre investe na compra de rolo compactador e carros novos

Da Redação

Com um investimento através de emenda parlamentar mais recursos próprios, a Prefeitura de Jardim Alegre comprou um rolo compactador e dois novos veículos, aumentando e melhorando a frota municipal. No total os investimentos foram no valor total de R$ 771 mil.

Segundo o prefeito José Roberto Furlan o novo rolo compactador vai compor o quadro de máquinas do Departamento de Viação na realização de trabalhos com maior qualidade tendo em vista sua capacidade.

Para a aquisição do rolo compactado foram investidos R$ 623 mil, do valor R$ 450 mil através de emenda do deputado Alexandre Curi e mais R$ 173 mil de contrapartida da prefeitura.

O maquinário oferece um alto desempenho de compactação e será utilizado em serviços de revitalização das estradas rurais, manutenção e reparos de toda a malha viária do município.

“Quero agradecer imensamente o nosso deputado Alexandre Curi e os nossos vereadores, em especial, a Pricila Bogo e o Lucas Braga que fizeram a indicação ao deputado e trabalharam muito para que o recurso fosse liberado. A contrapartida da Prefeitura foi através dos impostos que os jardim alegrense pagam e ajudam o município a desenvolver”, disse Furlan.

Além do rolo compactador também foram adquiridos outros dois veículos Gol, que foram incorporados à Secretaria Municipal de Educação. Os investimentos para a compra dos novos carros também foram feitos com recursos próprios da Prefeitura no montante de R$ 148 mil.

