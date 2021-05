Jardim Alegre inaugura asfalto novo com presença de Deputado

Continua após publicidade

O Deputado Federal Sergio Souza (MDB) e o prefeito de Jardim Alegre José Roberto Furlan (Cidadania) inauguraram no sábado (8), a obra de pavimentação em asfalto da via que fica localizado nas margens da rodovia PR-466, em frente ao terreno onde está sendo instalado o novo parque industrial da cidade.

A nova marginal também dá acesso ao novo conjunto habitacional em construção pela Cohapar nas imediações.

Conforme o prefeito José Roberto Furlan para a implantação das galerias e pavimentação da marginal foram investidos recursos de emenda do deputado no valor de R$ 400 mil.

“O Sergio é um grande parceiro do município de Jardim Alegre, um excelente deputado que faz a diferença para nós do interior. Em nome da população agradeço o deputado e é uma satisfação recebe-lo em nossa cidade para mais uma inauguração de uma grande obras”, destacou Furlan.

O deputado Sergio Souza lembrou que a parceria com Jardim Alegre vem de longas datas. “Desde o tempo que estava no senado, inclusive, com a prefeita Neuza, e agora com o prefeito Furlan não para. Nós inauguramos a maior escola do Vale do Ivaí em Jardim Alegre no início do ano, e a pavimentação da marginal é mais um recurso que trouxemos do Governo Federal”.

Sergio Souza destacou ainda outros projetos em andamento, como, a regularização fundiária para titulação dos moradores do Assentamento 8 de Abril. “Também temos obras lá dentro do assentamento, obras outras na cidade também, e outros recursos que estamos buscando para ajudar cada vez mais o povo de Jardim Alegre”, completou o deputado.

Também participaram da inauguração, o ex-governador do Paraná, Orlando Pessuti (MDB), a ex-prefeita Neuza Pessuti (MDB), o prefeito de Jesuítas, Júnior Weiller (MDB), que é presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), lideranças municipais e regionais.