Jardim Alegre inaugura Arena Multiuso; assista

O deputado estadual Douglas Fabrício acompanhado do prefeito José Roberto Furlan, do vice Moisés Lnortovz, o Moisés da Farmácia, inauguraram no sábado (25) em Jardim Alegre, a Arena Multiuso Alcídio Beltrame. A arena faz parte do projeto Meu Campinho do Governo do Estado. A estrutura foi montada em frente ao Estádio Municipal Alzemiro Francisco Rech, na Rua São Paulo.

O prefeito Furlan disse que esta é a terceira estrutura esportiva que a cidade recebe através do deputado Douglas Fabrício, lembrando, que uma unidade já tinha sido entregue junto ao Ginásio de Esportes e uma ao lado do lago no Jardim América.

“Além disso, na sexta-feira foi realizada a licitação de uma UBS no valor de R$ 600 mil graças ao Douglas Fabrício, também o nosso ex-secretário de saúde o Beto Preto. Ontem (sexta-feira) também o deputado nos agraciou como mais uma emenda no valor de R$ 390 mil para a aquisição de uma torre cirúrgica para fazer cirurgias por vídeo (videolaparoscopia)”, destacou Furlan que ainda agradeceu o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, pelo empenho e integração em prol de Jardim Alegre.

Para o deputado Douglas Fabrício o investimento no esporte significa investir na criança, e no futuro da cidade. Ele também elogiou o trabalho da atual administração municipal.

“Temos trabalhado nas conquistas que a população apresenta através do prefeito Furlan, do vice Moisés, dos nossos vereadores e dos secretários municipais. O Furlan é um homem muito trabalhador, montou uma equipe que respeita o dinheiro público, respeita a população. É muito dedicado e muito comprometido. No meu gabinete ele está sempre por lá levando as reivindicações, os projetos e também tem uma boa articulação junto ao Governo do Estado”, enfatizou o deputado.

Alcídio Beltrame

A arena Multiuso recebeu o nome do ex-jogador, técnico e diretor de futebol Alcídio Beltrame. Segundo o secretário municipal de esportes Luiz Carlos Pereira, o homenageado foi um grande desportista.

“Tudo que nós temos na área do futebol nós devemos muito ao seo Alcídio. Foi ele quem começou tudo isso, tanto ele como os irmãos dele, seo Gercino, seo Toninho. Todos eram muito bons de bola e jogavam sempre pensando no esporte de Jardim Alegre. Os filhos dele, a família toda é desportista, já tivemos campeonato com uma equipe só de jogadores da família Beltrame. Uma merecida homenagem a todos os Beltrame”, destacou o secretário.

O ex-vereador, Edson Beltrame, conhecido como Pato Branco, filho do seo Alcídio, em nome da família agradeceu a homenagem e contou um pouco da história de seu pai, que segundo ele, "sempre foi motivo de orgulho para nós da família, amigos e da comunidade".

Também participaram da programação, o ex-prefeito Luiz Messias Batista, os vereadores Sônia Campos, Vanderlei de Castro, Parabólica, Pio, Zé Careca, Priscila Bogo e os os secretários municipais.