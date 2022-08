Jardim Alegre entrega chaves de 41 moradias; assista

Da Redação

Na manhã desta terça-feira (30), a Prefeitura de Jardim Alegre realizou no Centro de Eventos a entrega das chaves das 41 unidades habitacionais do Conjunto Residencial Amador Gonçalves. Assista o vídeo abaixo.

As moradias são financiadas pelo Governo do Estado, por meio do programa Casa Fácil Paraná, com parcelas em até 30 anos, sem cobrança de entrada e com juros de apenas 4% ao ano. O novo conjunto habitacional recebeu investimentos de mais de R$ 3,3 milhões do Governo do Estado. A prefeitura participou com a doação do terreno.

São 37 moradias com área construída de 43 metros quadrados e quatro unidades de 47 metros quadrados adaptadas para pessoas com deficiência, conforme cota prevista na política estadual de habitação.

O prefeito José Roberto Furlam lembra que uma das metas da gestão é proporcionar condições de moradia e dignidade para as pessoas inscritas no Cadastro Municipal de Habitação.

“Hoje é um dia que se realiza. A gente vê a alegria das pessoas, que a partir de agora, em vez de pagar o aluguel vão pagando as prestações e no final terão a casa própria. Agradeço a parceria com a Cohapar e o Governo do Estado". disse - José Roberto Furlam, prefeito - José Roberto Furlam, prefeito

Elisângela Costa de Araújo, chefe do escritório regional da COHAPAR em Apucarana, disse que o conjunto Residencial Amador Gonçalves é muito próspero. “Foram entregues 34 moradias em 2015, agora essas 41 unidades, e temos mais etapas neste empreendimento para acontecer. Temos um processo em andamento de mais 71 unidades, tivemos problemas com a empresa contratada, mas já vai para uma nova licitação. E futuramente na outra etapa teremos mais 30 unidades. É um conjunto muito próspero e será bem habitado pelas famílias de Jardim Alegre”, destacou Elisângela.



Adriano e a esposa Sônia Guimarães foram um dos moradores que receberam as chaves da casa própria, e se mostraram muito felizes em entrar pela primeira vez na residência. “A gente não consegue nem descrever o que estamos sentindo. É tanto tempo pedindo a Deus uma oportunidade e graças a Deus agora conseguimos”, destacou Sônia, o casal tem três filhos.

Também marcaram presença na entrega das moradias, o coordenador regional da Casa Civil, Maurício Bueno; o vice-prefeito, Moisés Lnortovz dos Santos; a presidente da Câmara de Vereadores, Sonia Campos, vereadores e secretários municipais, dentre outras autoridades.









