Jardim Alegre e Lunardelli terão rota turística compartilhada

Uma rota de mais de 33 km de celebração da fé unindo os municípios de Jardim Alegre e Lunardelli. Esse é o perfil da Rota das Capelas, um novo trajeto turístico que está sendo implantado no Vale do Ivaí, lançado oficialmente nesta semana.

continua após publicidade

O lançamento foi realizado na noite de segunda-feira (16), em Lunardelli. A unificação dos trajetos dos dois municípios é fruto de uma parceria entre as prefeituras.

- LEIA MAIS: Estudantes apucaranenses participam do Festival Paralímpico do Paraná

continua após publicidade

O projeto inicial da Rota das Capelas foi implantado em Lunardelli antes da pandemia da covid-19. A rota percorreu 16 km unindo quatro capelas históricas e uma gruta instaladas nas comunidades rurais Cristo Rei, Primavera, Santa Ana e Madalena e visa ampliar o potencial de turismo religioso do município, que é conhecido por sediar o Santuário de Santa Rita de Cássia.

O projeto de expansão da Rota das Capelas se deu através de acordo firmado entre as prefeituras dos dois municípios, aumentando seu percurso para 33,5 quilômetros. Além dos cinco pontos de visitação em Lunardelli, a rota vai passar por três capelas em Jardim Alegre, nas comunidades Jardim Florestal, Palmeirinha e Brasinha.

O lançamento do projeto reuniu representantes e líderes locais, incluindo os consultores do Sebrae, Eduardo Torelli e Cláudio Serrato, o secretário de Turismo de Lunardelli, Francisco Izidoro, o secretário de Agricultura, Lucimar de Souza, o Técnico do IDR Paraná Vinicius Lesak, e o reitor do Santuário de Santa Rita de Cássia, padre José Natalício. A saída é do Santuário santa Rita de Cassia e a chegada em Jardim Alegre, na Igreja Nossa Senhora do Rocio.

continua após publicidade

Durante o lançamento, foi apresentado o logotipo oficial da Rota das Capelas, simbolizando a experiência espiritual e cultural que os visitantes encontrarão. Também foram apresentados modelos de placas de sinalização que auxiliarão os turistas a percorrer o trajeto com facilidade.

A inauguração da Rota das Capelas está prevista para o início do próximo ano. Um dos pontos cruciais do projeto é a ênfase na conservação das capelas ao longo do caminho, preservando assim a fé e a tradição cultural transmitida através das gerações.

Além de seu valor cultural e espiritual, a Rota das Capelas também promete trazer oportunidades econômicas para a região, na medida em que a demanda por experiências históricas e rurais continue a crescer. Durante a reunião, também foram discutidas as perspectivas de negócios no turismo rural que essa rota pode oferecer, incluindo a criação de empregos e investimentos na economia local.

A jornada espiritual e cultural entre essas duas cidades promete ser uma experiência enriquecedora para todos aqueles que desejam explorar as belezas naturais e a riqueza histórica dessas comunidades rurais.

Siga o TNOnline no Google News