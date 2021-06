Jardim Alegre é destaque em provas de laço da ABQM

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Três jovens do Centro de Treinamento Santana de Jardim Alegre, participaram na semana passada e foram destaques nas provas de laço da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM) realizadas no 30º Congresso Brasileiro da Raça Quarto de Milha que aconteceu, em Araçatuba, no estado de São Paulo.

Bruno Paulini Dias foi campeão na modalidade laço individual cronometrado profissional light e no técnico com o melhor cavalo iniciante, Crisbeli Sudak de Araújo na modalidade Breakaway Roping foi campeã e reservada campeã e Ana Clara Paulini Dias foi reservada campeã 3º e 4º lugar na Breakaway Roping na categoria jovem principiante. Eles também estão classificados para a Copa dos Campeões que acontece em outubro, em Araçatuba.

Na quarta-feira (2), os jovens estiveram na Prefeitura de Jardim Alegre, agradecendo o apoio. “Aproveitamos também para dizer que nosso esporte vem de gerações, valorizando essa cultura e mostrando o quanto nossos animais são bem cuidados, e ressaltando o bem estar animal”, disse Crisbeli.

O prefeito José Roberto Furlan disse que se enche de orgulho em ver o município tão bem representado. “Fico encantado pela nossa terra, temos certeza que estamos investindo bem em nossos atletas, que ajudam a destacar o nome de Jardim Alegre”, disse Furlan.

O secretário de esporte, Luiz Carlos Pereira, o Chocolate, disse que a atual administração não mede esforços para investir nas modalidades esportivas. “Desde a gestão anterior, a atual gestão tem investido em todas as modalidades esportivas, e com a dedicação e esforço dos nossos atletas os resultados aparecem”, completou.