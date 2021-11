Jardim Alegre é campeão paranaense de futsal da série bronze

Da Redação

No último sábado (28), o Futsal Jardim Alegre conquistou o título de Campeão Paranaense da Série Bronze ao vencer a equipe de Umuarama na prorrogação. O jogo decisivo aconteceu no Ginásio de Esportes Amário Vieira da Costa, em Umuarama.

Na primeira partida no sábado (20), em casa, Jardim Alegre havia goleado o time de Umuarama por 9 a 4 e jogava por um simples empate no tempo normal. No jogo final, o time de Umuarama venceu a partida no tempo normal pelo placar de 2 a 1.

Como a equipe de Umuarama havia feito melhor campanha durante a fase semifinal, tinha vantagem do empate na prorrogação para garantir o título. Porém, Jardim Alegre venceu a prorrogação pelo placar de 1 a 0 e garantiu o título de campeão.

Segundo o secretário de esportes de Jardim Alegre Luiz Carlos Pereira, o Chocolate, a equipe mostrou aquilo que foi durante todo o campeonato, uma equipe forte na marcação e com ótimos contra-ataques. Ele também reclamou das dificuldade encontradas com a arbitragem do campeonato paranaense.

“Em alguns jogos a arbitragem foi pífia, inclusive na final também foi muito ruim. Também fomos surpreendidos pelo julgamento de dois atletas na terça-feira, mais um ponto negativo para a federação que julgou dois atletas nossos na terça-feira e não nos avisaram. Ficamos sabendo na hora do jogo, na hora do aquecimento que o Soro e o Taxa estavam suspensos”.

Segundo o secretário de esporte, peças superimportantes, considerados titulares que não puderam participar do jogo decisivo. “Fizeram de tudo, para que a equipe ficasse abalada, mas pelo contrário Jardim Alegre foi para cima e saímos vencedores na prorrogação. Para se ter uma ideia de como esses atletas são comprometidos com a camisa de Jardim Alegre, fizemos o artilheiro do campeonato, o Danilo Arruda, o Costelinha que fez 28 gols e o terceiro artilheiro também, o Foca que fez 22 gols”, disse.

Chocolate também faz questão de agradecer a todos os atletas: Serra, Zé, Marlon, Costela, Foca, Vanim, Soró, Taxa, Vagner, Paraguai, Érico e o treinador Silvinho e todos os patrocinadores pela confiança e a torcida pelo incentivo.

Expressão Esportiva

O secretário disse ainda que o apoio que a atual administração tem dado ao esporte, tem sido fundamental para que Jardim Alegre, se torne um dos municípios paranaenses com maior expressão esportiva.

“Digo isso com toda certeza, porque no handebol feminino nós temos todas as categorias na primeira divisão do paranaense No campeonato brasileiro de karatê que será disputado nos dias 9 e 10 de dezembro temos nove atletas classificados. Temos ainda os esportes equestres de prova de laços com vários títulos nacionais, no arco-flecha na categoria A.M.T.R temos o Preto que bateu recorde brasileiro. Disputamos o campeonato paranaense de ciclismo com nove atletas e tivemos três pódios. Hoje temos atletas de ponta em tudo aquilo que disputamos. Isso só acontece porque temos um prefeito que acredita e investe no esporte”, destacou Chocolate.