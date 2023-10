Jardim Alegre distribui mais de 15 mil mudas aos cafeicultores

A cafeicultura desempenha um papel fundamental na economia de muitas regiões do Brasil, sendo uma das principais culturas agrícolas do país. Visando incentivar a ampliação dos cafezais e apoiar os agricultores do município, a Prefeitura de Jardim Alegre está subsidiando a atividade com fornecimento de mudas.

O apoio à cadeia produtiva faz parte de programa da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de Jardim Alegre, regulamentado pela Lei Municipal n°2485/2023 (Programa Frutifica). Na área da cafeicultura, estão sendo entregues mudas de café das variedades IPR-100 e IPR-106 aos cafeicultores cadastros no Programa de Incentivo à Fruticultura.

Segundo balanço divulgado nesta quinta-feira (26) pela Secretaria de Agricultura, neste mês de outubro foram entregues mais de 15 mil mudas de café aos cafeicultores locais.

