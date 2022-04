Jardim Alegre completa 58 anos nesta quinta-feira (28)

Da Redação

O ponto alto das comemorações será a realização de grandes shows musicais das duplas Gilberto & Gilmar e João Vitor & Mancini

O município de Jardim Alegre completa nesta quinta-feira (28) o aniversário de 58 anos de emancipação político-administrativa. Para celebrar a data a partir das 18h45, neste feriado municipal haverá uma missa em Ação de Graças, na igreja matriz Nossa Senhora do Rocio. No final de semana, também tem comemorações com shows ao vivo e pescaria.

Segundo o prefeito José Roberto Furlan, após dois anos sem grandes eventos, devido à pandemia de Covid-19, Jardim Alegre volta a comemorar o aniversário do município.

“Foram dois anos, todo mundo retraído, encolhido e com medo. Mas, Graças a Deus e com apoio da população, conseguimos poupar muitas vidas. Agora, o momento é de alegria e podermos estar trazendo shows para comemorar mais um aniversário de Jardim Alegre”, destacou Furlan.

Ainda dentro da programação de aniversário da cidade estão previstas outras atividades. Como a pescaria no Lago Ângelo Santini no domingo (1º). Será a primeira vez que a prefeitura libera pescaria no local. As inscrições para pescaria será de forma antecipada, dos dias 27 a 29 de abril, das 8h00 às 17h30, no Departamento de Esportes, localizado na Academia da Saúde.

Para participar o inscrito deve doar um quilo de alimento não perecível, que será destinado à Assistência Social de Jardim Alegre. A pescaria é apenas para moradores de Jardim Alegre, por isso, é necessário levar comprovante de residência, no momento da inscrição. O acesso ao lago será partir das 11h30, com início previsto para a pescaria a partir das 12 horas.

