Jardim Alegre comemora 58 anos com festa nesta quinta

O município de Jardim Alegre completa nesta quinta-feira (28), 58 anos de emancipação político-administrativa. Para comemorar, a Prefeitura promove uma festa popular no sábado (30) e domingo (1). Segundo o prefeito José Roberto Furlan, após dois anos sem grandes eventos, devido à pandemia de Covid-19, Jardim Alegre volta a comemorar o aniversário do município.

“Foram dois anos com todo mundo retraído, encolhido e com medo. Mas, graças a Deus e com apoio da população, conseguimos poupar muitas vidas. Agora, o momento é de alegria e podermos estar trazendo shows para comemorar mais um aniversário de Jardim Alegre”, destacou Furlan.

O ponto alto das comemorações será a realização de grandes shows musicais das duplas Gilberto & Gilmar e João Vitor & Mancini que acontece no sábado a partir das 22 horas, em frente à Paróquia Nossa Senhora do Rocio.

Ainda dentro da programação de aniversário da cidade estão previstas outras atividades como a pescaria no Lago Ângelo Santini no domingo (1º). Será a primeira vez que a prefeitura libera pescaria no local.

MEU CAMPINHO

A prefeitura também pretende realizar a inauguração do Meu Campinho construído ao lado do Estádio Municipal Alzemiro Rech e ainda uma quadra de basquete 3x3. A emenda foi direcionada pelo deputado estadual Douglas Fabrício, que também anunciou a indicação de uma emenda para o Jardim Florestal, de uma unidade do Meu Campinho, no valor de R$ 320 mil.

“Falta apenas a instalação da iluminação. Caso seja concluída, antes do aniversário também marcaremos a inauguração”, relatou o secretário de esportes Luiz Carlos Pereira.