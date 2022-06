Da Redação

A antecipação, conforme o prefeito, mostra que as contas da prefeitura estão em ordem

Através das redes sociais, o prefeito de Jardim Alegre, José Roberto Furlan, anunciou nesta quarta-feira (15) sobre o depósito da primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos municipais.

A antecipação, conforme o prefeito, mostra que as contas da prefeitura estão em ordem, possibilitando também um aquecimento do comércio local. O valor representa 50% do 13º ao qual os servidores têm direito.

Assista ao vídeo feito por Furlan:

