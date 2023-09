Jardim Alegre abre inscrições para concurso; confira vagas ofertadas

Foram abertas nesta segunda-feira (11) as inscrições para o concurso público de Jardim Alegre, município do Vale do Ivaí, Paraná. De acordo com o edital publicado pela prefeitura, são 39 oportunidades destinadas a profissionais com formação nos níveis fundamental, médio, técnico e superior.

continua após publicidade

As inscrições serão exclusivamente online, devendo ser feitas no site www.institutounifil.com.br, até às 23h59min do dia 05 de outubro de 2023. A taxa de inscrição varia de acordo com a categoria do cargo, situando-se entre R$ 50,00 e R$ 110,00.



As vagas disponíveis serão distribuídas entre os cargos listados abaixo:



continua após publicidade

Edital nº 01/2023: Auxiliar de Serviços Gerais; Operador de Máquinas; Motorista; Mecânico - Diesel e Gasolina; Auxiliar de Manutenção; Pedreiro; Carpinteiro; Auxiliar de Cuidador Social; Cuidador Social ; Agente Administrativo; Auxiliar Administrativo; Fiscal de Tributos; Fiscal de Obras; Técnico em Enfermagem; Técnico em Radiologia; Advogado; Assistente Social; Cirurgião Dentista; Enfermeiro; Engenheiro Civil; Farmacêutico; Fonoaudiólogo; Médico; Nutricionista; Psicólogo; Professor.

- LEIA MAIS: Prefeitura de Jardim Alegre realizará concurso público

Edital nº 02/2023: Agente Comunitário de Saúde - UBS Sede do Município; Agente Comunitário de Saúde - UBS Jardim Florestal; Agente Comunitário de Saúde - UBS Barra Preta; Auxiliar de Consultório Dentário - PSB; Técnico em Enfermagem - PSF; Orientador Social; Cirurgião Dentista - PSB; Enfermeiro - PSF; Médico PSF.

continua após publicidade

Os salários oferecidos aos candidatos aprovados oscilam de acordo com o cargo e a carga horária, variando entre R$ 1.320,00 e R$ 16.746,48.

A classificação dos concorrentes acontecerá por meio de prova objetiva, prevista para ocorrer no dia 5 de novembro de 2023. Na avaliação objetiva serão cobrados os temas de língua portuguesa, matemática, informática básica, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Em caso de empate, serão levados em consideração os critérios de idade igual ou superior a 60 anos, maior nota em cada uma das provas e temas individuais, possui maior idade, ter maior número de filhos e, em último caso, será realizado sorteio público.

Veja os editais:

Edital 1 Baixar | Visualizar

Edital 2 Baixar | Visualizar

Siga o TNOnline no Google News