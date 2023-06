Jandaiense é campeã brasileira no paraciclismo de estrada

A atleta Jady Martins Malavazzi, de Jandaia do Sul, foi campeã no último sábado (17) na prova de contrarrelógio individual do Campeonato Brasileiro de Paraciclismo de Estrada, que ocorreu no Distrito Industrial, na cidade de Leme, em São Paulo.

A atleta jandaiense ficou com o primeiro lugar da prova de handbike H3, seguida pela vice-campeã Mariana Garcia, de São Paulo, e a terceira colocada Maria Carolina de Barros, que representou o Clube de Ciclismo de São José dos Pinhais.

Nas redes sociais, Jady comemorou a vitória e afirmou que agora o foco é o Campeonato Mundial na Escócia, que acontece em agosto. "Campeã brasileira 2023. Provas consistentes, buscando aperfeiçoar cada detalhe para o próximo desafio que está por vir", escreveu.

O Campeonato Brasileiro de Paraciclismo de Estrada é uma organização e realização da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), com apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), Prefeitura Municipal de Leme, Free Force, Governo Federal e Federação Paulista de Ciclismo (FPC).



