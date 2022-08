Jandaiense conquista bronze na Copa do Mundo de ciclismo paralímpico

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A competição terminou no último domingo (7), na cidade de Quebec, no Canadá

A jandaiense Jady Malavazzi, 27 anos, conquistou a medalha de bronze na prova de estrada na Copa do Mundo do Canadá de ciclismo paralímpico. A competição terminou no último domingo (7), na cidade de Quebec, no Canadá.

continua após publicidade .

A atleta de Jandaia do Sul terminou a prova com tempo de 1h49min41s. Ela ficou atrás apenas da italiana Francesca Porcellato (1h48min21s) e da alemã Annika Zeyen (1h48min16s).

Jady perdeu o movimento das pernas aos 13 anos de idade, depois de um acidente de carro. Logo após sua recuperação, começou a jogar basquete. Ela migrou para o ciclismo em 2011 e desde então é um dos destaques brasileiros na handbike.

continua após publicidade .

Neste sábado, os brasileiros Antônio Marcos de Moura e Ronan Cordeiro, ambos da classe H5, competiram na prova de estrada e ficaram, respectivamente, em oitavo e décimo lugar. Já na classe H2, Marcos Antônio Ferreira e Dave Raposo terminaram na sétima e oitava colocação, respectivamente.

Nesta etapa da Copa do Mundo, que conta com cerca de 250 atletas de 38 países. Jady soma duas medalhas de bronze. Na quinta-feira passada, primeiro dia de disputas, ela terminou a prova contrarrelógio na terceira colocação. O Brasil já soma quatro medalhas de bronze: Lauro Chaman e Carlos Alberto no contrarrelógio, e as duas láureas de Jady.

Esta é a segunda competição mais importante dentro do calendário da Federação Internacional de Ciclismo (UCI, sigla em inglês), pois a pontuação será validada para a primeira distribuição de vagas para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

continua após publicidade .

Mundial de paracanoagem

Outro atleta da região que participou da competição no Canadá foi Giovane Vieira de Paula, paratleta apucaranense que ficou em sétimo lugar na modalidade de paracanoagem. A prova do VL3, de 200m, aconteceu na cidade de Halifax.

Siga o TNOnline no Google News