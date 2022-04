Da Redação

Jandaiense cai em golpe ao negociar moto pela internet

Uma moradora de Jandaia do Sul caiu no golpe do Facebook ao pagar por uma motocicleta e não receber o objeto do falso vendedor. A solicitante relatou à Polícia Militar (PM), que nesta sexta-feira (18), viu o anúncio no Facebook sobre a venda do veículo e que entrou em contato com o golpista através de mensagens.

continua após publicidade .

O golpista, segundo a vítima, disse ser da cidade de Pracinha, em São Paulo, e passou o CPF para que ela fizesse o pagamento. Conforme o boletim, a mulher enviou o PIX com o valor solicitado e momentos depois recebeu a mensagem de uma mulher dizendo que era a verdadeira vendedora da moto e que não tinha recebido a quantia em dinheiro enviada pela vítima.

De acordo com o boletim, as duas pessoas perceberam que tinham caído no golpe e que a página do face havia sido clonada pelo golpista. Diante dos fatos ambas as partes foram orientadas quanto aos procedimentos cabíveis.