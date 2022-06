Jandaia vai instalar ar-condicionado nas escolas e creches municipais

Da Redação

Prefeito Lauro Junior conferiu os equipamentos junto com a equipe da Educação

No segundo semestre, os 1,7 mil alunos da rede municipal de Jandaia do Sul vão estudar em ambientes climatizados. Os aparelhos de ar condicionado já foram entregues e devem ser instalados em todas as salas de aulas nas escolas municipais e centros municipais de educação infantil.

continua após publicidade .

Segundo a prefeitura, o investimento na aquisição dos aparelhos soma R$ 482 mil, com recursos de R$ 350 mil de emenda parlamentar do deputado federal Luizão Goulart e R$ 132 mil de recursos do caixa municipal.

Segundo a diretora de Educação, Meire Bueno, as 10 unidades de ensino da rede começam a receber os equipamentos nas próximas semanas. A meta é que todos os climatizadores estejam instalados até agosto.

continua após publicidade .

"Ter um ambiente escolar mais confortável é importante e contribui para a qualidade do aprendizado como um todo", afirma Meire, destacando que a climatização visa melhorar a qualidade de vida dos alunos tanto no inverno quanto no verão.

A aquisição dos aparelhos integra um programa de medidas para a educação. No início do mês, a prefeitura fez a entrega dos kits de uniforme escolar. Os alunos receberam mochila, estojo, jaqueta, duas camisetas, calça e duas bermudas. Os alunos do ensino fundamental também receberam um par de tênis, enquanto as crianças do ensino infantil receberam um par de meias emborrachadas.

fonte: Divulgação Prefeitura investiu cerca de R$ 482 mil na aquisição dos aparelhos

continua após publicidade .

Segundo Meire, a Educação de Jandaia do Sul também vem priorizando o investimento em novas tecnologias da educação.

A prefeitura está com uma licitação em andamento para contratação de uma empresa especializada para fornecer equipamentos para informatização das escolas. O investimento estimado é de R$ 1,7 milhão para dotar as unidades de chromebooks e plataformas microkids, além da instalação de telas digitais e câmeras de reconhecimento facial. “É um investimento em tecnologia e inovações”, comenta a secretária.

A inovação na educação municipal é um projeto que vem sendo desenvolvido desde o início da gestão atual.